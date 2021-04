Pulgar abajo para Jorge Rial con el rating de TV Nostra: con ironía, salió a responder

Jorge Rial fue noticia, no hace mucho, por pegar un gran volantazo televisivo, abandonando su programa Intrusos tras 20 años al frente de ese ciclo que le trajo grande éxitos y grandes problemas., para darle así comienzo a una nueva etapa de su vida profesional.

Tal fue así que decidió enfrentarse a productores y demás para que naciera TV Nostra, un programa periodístico de actualidad que, desde la concepción de su nombre, se refería a una chicana por la que era conocido en al ambiente como un verdadero “mafioso 2.0” y decidió darle ese tinte italiano de “El Padino” a su nueva propuesta.

Pero es evidente que las cosas no estarían saliendo como él lo esperaba y el rating de su programa no sería tan exitoso según los últimos números. Las críticas hacia su programa y su persona no tardaron en llegar, por lo que Jorge no se guardó nada y dio su perspectiva desde las redes.

"En redes, TV Nostra la rompe... Segunda semana de ser el programa con más menciones de América y segundo en la TV argentina. Somos los campeones morales de Twitter"

Esta suerte de humorada levantó polvareda ya que, para la reconocida trayectoria del propio Rial, es un claro golpe a su producto televisivo que quizás pueda traerle muchos dolores de cabeza.