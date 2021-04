Furiosa, Flor de la V cargó contra los "papis" porteños: mirá que dijo

La actriz y conductora Flor de la V, quien tiene dos hijos en edad escolar, Isabella y Paul, decidió marcar su posición en torno a las últimas medidas para aplanar la curva de contagios de Covid-19 en su momento más crítico. Bancó las clases virtuales y cargó contra el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Con su ironía habitual, la humorista compartió un posteo a través de Instagram en donde no dejó una sola duda en torno a su posición: "¿Tanto cambió el mundo que hoy lxs niñxs quieren ir al cole? ¿En qué momento empezaron a llorar por ir al colegio? Yo no soy parámetro, lo sé, pero cuando era chica, la única que disfrutaba de ir a la escuela era Etelvina Baldasarre en Jacinta Pichimahuida", bromeó.

"Como todxs saben, las declaraciones del presidente Alberto Fernández de la semana levantaron mucha polvareda. Hace días tengo el chat del cole explotado de mensajes. ¡Está todo el mundo sacado! Leyendo lo que la gente cuenta y observando la locura en las redes sociales, me llama la atención la cantidad de padres/madres que no son capaces de contener a sus hijxs", lanzó.

Sin pelos en la lengua, Flor se despachó contra el famoso "chat de mamis y papis". "Ojalá se organizaran así para que se aplicara la ESI (Educación Sexual Integral), que es fundamental para formación y educación de sus hijes. Yo me pregunto, si tanto les preocupa la educación: ¿por qué nunca lxs vi con las cacerolas pidiendo un sueldo digno para les mestrxs?, disparó.

En esta línea, la actriz siguió puntualizando el rol de madres y padres y hasta de la ciudadanía porteña. "¿Cómo pueden ser tan necixs y que sus propias realidades no lxs dejen ver lo preocupante de la situación global?", cuestionó. "Algunos de los colaboradores de la prestigiosa revista The Lancet han sugerido en un artículo publicado en marzo que es importante suspender las clases presenciales si no hay una situación controlada de la pandemia o los contagios", observó.

El mensaje de Flor de la V a Larreta

"¿Con qué cara el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, dice que lo más importante es la educación?", cuestionó. "Seguro que con la misma que su Jefe de Gabinete, Felipe Miguel (Jefe de Gabinete Porteño), el año pasado dijo en la mesa de Mirtha Legrand que la deserción escolar en CABA había sido de 5100 alumnxs y que 9 de cada 10 niñxs tenían contacto con lxs maestrxs, cuando en realidad no era cierto", cerró.