Llegó el día: Mirko le preguntó a Marley por su mamá y mirá cuál fue la respuesta

Mirko es el pequeño hijo de Marley de 3 años, quien se robó el protagonismo en la vida del conductor y en las redes con sus aventuras.

Desde su llegada tan anunciada y esperada a este mundo, luego de nacer tras un proceso de subrogación de vientre, el pequeño se ganó el amor d todos al instante y revolucionó la vida de Ale Marley para siempre.

Tal es así, que, durante una entrevista en el programa de Flor Peña en Flor de Equipo, la capocómica y amiga de Marley le consultó si alguna vez el pequeño le había preguntado por su mamá, pregunta normal que cualquier niño se haría ante la ausencia de una mamá “como todos los niños” por una cuestión social y cultural.

A lo que Marely respondió muy confiado:

“Me lo preguntó un día en que hacíamos uno de los Zooms del jardín, que estábamos todos los padres haciendo la clase de gimnasia. En un momento dicen: ‘Bueno, ahora pídanle a mamá y a papá que los ayuden con esto’ “Entonces él se queda y me dice: ‘¿Y mi mamá?’. Yo le dije: ‘Hay chicos que tienen mamá y papá, hay chicos que tienen mamás y chicos que tienen papá. Vos tenés papá'”.

Cuando le preguntaron si había sido una respuesta ensayada, si lo había meditado con tiempo, Marley dijo que:

“No, no tenía ensayada la respuesta, pero me dijeron: ‘Vos siempre andá con la verdad y hasta donde él quiere saber y siempre si sigue preguntando, hay que contestarle, pero no hay que agregar información demás, de acuerdo a la edad’”.