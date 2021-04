La sorprendente y dura confesión de Carmen Barbieri en su debut en MasterChef Celebrity

Carmen Barbieri finalmente debutó en Masterchef Celebrity y fue sin lugar la gran protagonista de la noche, principalmente en un momento.

Y es que la capocómica fue consultada por cómo le afectó el coronavirus y dejó una dura y sorprendente declaración.

Antes de involucrarse de lleno en la competencia, Barbieri recordó su experiencia cuando despertó del coma inducido: "Lo primero que hice cuando desperté en el sanatorio fue preguntar si había empezado el programa y mi hijo me dijo ‘lo que importa es la salud tenés que ponerte bien ‘, yo no puedo creer que estoy acá".

"Estoy bien, me dieron el alta todos los médicos, pero el alta me la tenía que dar yo, porque no podía caminar de tanto tiempo estar en la cama, además el virus me comió la masa muscular. No pensé que iba a tener la misma fuerza que estoy teniendo", añadió la famosa actriz sobre su lenta recuperación y su gran esfuerzo para presentarse en el programa.

En ese marco, contó una anécdota muy dura: «Recuerdo en una de esas despertadas de mi coma que escuche que el medico decía ‘ella tiene todo en contra, la edad, el peso y es asmática’, yo estaba entubada, pero me empecé a reír y la enfermera me preguntaba de qué me reía», señaló la madre de Fede Bal con el humor que la caracteriza.

A modo de cierre, la rubia confesó: "Me reía porque me causaba gracia, agradezco estar viva y estar acá". Los jurados escucharon atentamente las palabras de Carmen Barbieri y Donato de Santis no pudo contener su emoción. "Tenés una luz, un aura espectacular. Me alegra que estés acá", dijo el chef italiano a modo de bienvenida.