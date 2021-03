El papá de Barbie Pucheta se tatuó a Noelia Marzol en el brazo: ¿Qué dijo Nazarena?

Hace unos años atrás Alejandro Pucheta, el papá de Barby dejó a todos sorprendidos. Es que el ex de Nazarena se hizo un enorme tatuaje en su brazo con la cara nada más y nada menos que de Noelia Marzol.

Fue a finales del 2017 cuando se filtró la foto del brazo derecho con el rostro de la bailarina. En aquella oportunidad ni Pucheta, ni su tatuador hicieron referencia a que se trataba de Marzol. "Solo me gustó la foto", aseguró en Instagram el papá de Barbie.

La propia Noelia quedó shockeada al ver el tatto. "Yo me asombré tanto como todos ustedes de lo que había sucedido. Me siento halagada como mujer. Pero la verdad es que no lo conozco. Creo que él nunca supo que era yo", señaló Marzol hace algunos años atrás.

Ahora fue Nazarena Vélez la que recordó cómo fue que se enteró del suceso hace casi 4 años atrás. Mientras se sometía al cuestionario intragable de Flor Peña la mamá de Barbie indicó que lo primero que pensó cuando se enteró fue que su familia “no tiene nada normal”.

Marcelo Polino la ayudó a recordar aquel día al señalar que “según Pucheta sólo le gustó el rostro. No tenía contacto con Marzol”. Nazarena agregó que en “una cena familiar él contó que vio una foto de una rubia divina y se la quiso hacer de tatuaje. Después se dio cuenta que era Noelia”.

“Igual a mí me encanta, si a él le gusta por mí que se tatue a quien quiere”, aseguró Vélez muy divertida luego de recordar el anecdótico momento.

Fuente: Con información de Paparazzi y Flor de Equipo.