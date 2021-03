¡Qué look!: apareció la primera foto de Carmen Barbieri tras superar el coronavirus

Carmen Barbieri está como loca por volver a la actividad. Tras superar el coronavirus, la actriz no ve la hora para sumarse a sus proyectos laborales.

No lo pasó bien durante su infección, pero afortunadamente ya cuenta con el alta y está lista para regresar con todo.

"El nuevo look de @Carmen_LaLeona tras la internación", manifestó Ángel de Brito en Twitter, compartiendo una postal de Carmen Barbieri en medio de su rehabilitación. Afortunadamente, la capocómica se encuentra mucho mejor de salud e incluso podría debutar finalmente en 'MasterChef Celebrity 2'. Cabe destacar que la artista no pudo nunca tener su estreno debido a que sus problemas de salud comenzaron al mismo tiempo que arrancaron las grabaciones del reality.

Durante las últimas horas, Lío Pecoraro se animó a pronosticar que Carmen podría comenzar próximamente las grabaciones del concurso de cocina de Telefe. "Linda noticia la que les cuento. #CarmenBarbieri podría comenzar con las grabaciones de #Masterchef la próxima semana. Hablado con la producción, ambas partes con muchas ganas y depende de las fuerzas de ella que se está recuperando. Vamos Leona!", precisó el periodista, contando que la decisión pasa por manos de ella.

"La evaluarán -con estudios incluidos- para ver cómo sigue la rehabilitación. Me informan que cuando le den el alta quiere incorporarse a MasterChef Celebrity Argentina. Por su parte, ya no vuelve al éxito de ´Un estreno o un velorio´ que terminará el 28 de marzo. En la marquesina del ingreso del Broadway ya está Luisa Albinoni. Después harán una semana de gira por diferentes ciudades", agregó por su parte el panelista de 'Implacables', Gustavo Méndez, dando información optimista sobre la salud de la artista.

Cabe destacar que la última aparición de Carmen en la tv se produjo cuándo su hijo Fede Bal se separó de Sofía Aldrey: "Es muy triste, yo la quiero mucho pero no me meto en las relaciones de Fede. La vida es así. Él fue claro con ella, mucho. Es una mujer genial, casi perfecta. Una pena que esto llegue a su fin. Así es la vida", precisó la exesposa de Santiago Bal en diálogo con 'Intrusos'. Por lo pronto, la capocómica podría debutar próximamente en 'MasterChef' con un look absolutamente distinto.