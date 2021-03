¡Confirmado!: ya hay fecha y hora para el regreso de Jorge Rial

Jorge Rial ya tiene fecha y hora para volver a la televisión: será el 5 de abril, a partir de las 21:00 hs. por la pantalla de América TV.

En sus redes sociales, el polémico periodista también adelantó algunos otros detalles de su nueva aventura profesional.

"¿Cuándo arranca?", le preguntó un seguidor. A lo que Jorge Rial respondió: "El lunes 5 de abril a las 21 por @AmericaTV. @TVnostraOK", precisó, informando a sus fanáticos sobre la fecha del debut de su nuevo programa. Según trascendió, el esposo de Romina Pereiro tendría a un fuerte entrevistado que promete dar que hablar. Cabe destacar que si bien Rial tenía guardado el nombre bajo siete llaves, Ángel de Brito fue el encargado de spoilearlo.

"Hoy Morla está grabando su primera nota. Un mano a mano para el programa de Rial que se estrena en abril. Jorge tuvo que grabar con Morla porque si no se lo afanaba Barili para Telefe", expresó ayer el conductor de 'Los Ángeles de la mañana', arruinando la sorpresa de su eterno competidor en la pantalla de América TV. Cabe destacar que Rial siempre tuvo una relación tensa con Ángel de Brito, con quien intercambió más de una filosa chicana en el pasado.

Hace unos días, Rial confirmó el staff de lujo que lo acompañará al aire: "Equipo completo!!! Ya estamos listos, con #MarinaCalabro y #DiegoRamos para salir a la cancha con @TVnostraOK. El lunes 5 de abril, a las 21, nos vemos en @AmericaTV. Nos vamos a reír DE los políticos, los artistas, los deportistas y quien se cruce en la mira. Ampliaremos!!!", precisó en su perfil de Twitter, dando la fuerte noticia. De esta forma, el exconductor de 'Intrusos' estará más que bien acompañado en su debut en 'TV Nostra'.

Justamente, fue el propio Rial quien confirmó hace un tiempo su sorpresivo alejamiento de 'Intrusos'. "No hablé con nadie pero lo que sí quiero decir es que efectivamente no vuelvo a ‘Intrusos’. Cierro un ciclo. Es un hasta luego, yo no creo en esas despedidas definitvas, sobre todo con un programa que es mi vida, que tiene la edad de mis hijas. Yo lo parí en todo sentido. Uno siempre piensa que se queda a vivir y todo, pero también es un desafío salir de la zona de confort", expresó el famoso periodista en aquel momento.