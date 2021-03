Barbie Velez dio detalles de su boda: el vestido, por qué en pandemia y otras curiosidades

Barbie Velez se prepara con todas las ilusiones del mundo para dar el sí y unir legalmente su vida a la de Lucas Rodríguez, su novia desde hace 4 años.

La hija de Nazarena Velez está encantada con todos los preparativos y quiere que sus fans vivan sus emociones junta a ella.

“Mucha gente me dice por qué no lo dejas para más adelante”, comenzó relatando la hija de Nazarena Vélez en una serie de historias de Instagram. “Mi pensamiento de hace unos meses, de hoy y de mañana, es por qué dejarlo para mañana si lo puedo hacer hoy. Seguramente esta sea la nueva normalidad y qué mas lindo que festejar un cumpleaños, un aniversario, un casamiento con tu gente", continuó la actriz.

A la vez, Barbie aclaró que hará la boda cumpliendo todos los protocolos y agregó: “Por qué dejar algo para mañana, que no sabes qué va a pasar. Hay que vivir el hoy y si te hace feliz, está bueno”,

Incentivada por un juego de preguntas y respuestas con sus más de 2 millones de seguidores, Barbie siguió dando detalles de su gran día. Sobre la cantidad de invitados a la celebración, la actriz respondió: “En mi caso pensábamos que fuese poca gente, teníamos en mente que fuera chico, íntimo, con nuestros seres más amados y amigos más cercanos, así que no fue un impedimento pero es cuestión de consultar a cada salón. Pueden escribir a cada salón y preguntar”.

Si bien aún la pareja no definió si la boda será de día o de noche, ya eligieron que será en un salón con un parque al aire libre. "Entramos a este lugar y fue una emoción que no les puedo explicar. Es muy lindo, fue el primer lugar que vimos, eran divinos otros que visitamos pero en este sentíamos algo que no tiene precio. Estoy muy emocionada, falta menos, me da nervios hablar de este tema”.

Otra de las consultas fue sobre su vestido de novia. “Voy a usar dos, uno para entrada y recepción y el segundo para este más avanzada la noche o el día. Serán blancos. Me pasó algo re loco. Tenía un montón de capturas de pantalla en mi celular y al final, el que elegí fue uno de los primeros que tenía... me enamoré de ese”, contó Vélez.

“Cambio a cada rato de gustos, pero siento que te pasa algo, mi amiga que se va a casar se probó el vestido y se enamoró, probás el vestido y lo sentís”, agregó emocionada.

Hace unos días, Barbie sorprendió con un cambio de look radical: se pasó del rubio al castaño oscuro natural, como solía usar hace unos años. "Es un cambio que estaba esperando hace mucho, no se imaginan cuánto. Si bien amo el rubio, era re lindo, requiere mucho cuidado, y yo no soy tan paciente para esas cosas. Me crece muy rápido el pelo entonces tenía las raíces crecidas cada dos días. Admiro a la gente que puede ser rubia toda la vida porque es mucho laburo", explicó Barbie con respecto a su decisión antes de la boda.