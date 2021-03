Lanata y Elba Marcovecchio hablaron sobre su relación, ¿habrá o no casorio?

Desde que confirmaron su relación sentimental, todo va viento en popa. El periodista Jorge Lanata y la abogada Elba Marcoveccio están súper enamorados y su vínculo es cada vez más fuerte. Marcovecchio confirmó en “Lanata sin filtro”, que se muda a Ciudad de Buenos Aires para estar más cerca de él. Fer Piaggio, en “El Run Run del Espectáculo”, dijo que “los que se casan muy pronto y dan el ‘si’ en el altar son Jorge Lanata y Elba Marcovecchio. Es una revolución esta boda, ellos están muy apasionados, como adolescentes, mucho amor". Sin embargo, la abogada dijo que “no hubo una propuesta formal”.

"Tengo un profundo amor por Lanata. Algo que nos pasa rarísimo es que estamos muy en la misma frecuencia, se hablan las cosas con mucha naturalidad, la conversación es muy fácil", manifestó la abogada que forma parte del equipo de Fernando Burlando. La nata por su parte, adelantó que hay grandes planes para la pareja, pero no se habló de casamiento.

Marcovecchio también negó que, si bien vivirán en la misma ciudad, no compartirán casa. Consideró que es una persona “bastante tradicional para una convivencia se necesita de otro tipo de paso".

"Yo no planeo las cosas. Sí estoy totalmente enamorada de Jorge, más que el primer día, así que sobre si me quiero casar... qué te puedo decir", soltó expectante. Finalmente, Lanata cerró: "No hay boda, hay una mudanza de ella a Capital".