Tremendo: “mataron” a Susana Giménez en la tapa de una revista por sus fotos retocadas

Nuevamente Su Giménez fue noticia la celebrar sus 77 años y mostrarse en las redes sociales junto a su perrita Rita. Sin embargo, el motivo de la novedad no fue su natalicio sino el posteo que realizó tras los festejos.

“Un poco de make up, un buen traje de baño, anteojos, sombrero… Hoy decidí terminar con el ‘look cuarentena’… ¡¡¡Rita casi no me reconoce!!! (Para la próxima prometo sumar la peluquería)”, escribió Susana Giménez junto a una postal suya en maya y tomando sol.

Inmediatamente muchos seguidores se hicieron eco de lo que realmente reflejaban las imágenes de la diosa de la TV nacional.

“Su, mirá que yo te amo, pero ni mi sobrinito de dos años tiene esa piel”, “¡Dejate de joder! ¿Cuál es el problema de mostrarse tal cual es…? Dejen de mentirle a la gente”.

Lo más impactante fue la réplica de la revista Noticias que le dedicó su portada a Giménez y decidió abrir el debate. “Susana y el dilema de la imagen. Ser o no ser real. Cumplió 77 años y lo celebró subiendo a su Instagram una sesión de fotos inverosímiles. Presiones de la industria y vejez vergonzante. La nueva censura”.

¿Saldrá a defenderse Su?

Fuente: Con información de Paparazzi y Noticias