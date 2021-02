Tremendo: Luis Ventura sacó a la luz un millonario negocio que Jorge Rial intentó con Maradona

Diego Maradona tuvo un mundo de negocios a su alrededor. Algunos le salieron bien, pero muchos terminaron truncos por el mal proceder de algunas de las partes.

En este terreno Luis Ventura involucró a Jorge Rial al asegurar que el ex conductor de Intrusos le propuso al 10 llevar adelante un acuerdo comercial.

En diálogo con «Agarrate Catalina», Ventura confesó que Diego Maradona le habló mal de Jorge Rial. "Tuve una reunión con Maradona en Buenos Aires y me habló muy mal de Jorge y yo no se lo permití, porque en ese momento era mi amigo. Diego me dijo ‘tu amigo quiere hacer un negocio conmigo por un millón de dólares y no me lo banco. Y Jorge un día me dice ‘siempre elegiste mal, no sé por qué te tenías que reunir con ese cabeza de tacho’", dijo.

"A lo que le digo ¡no veo en qué te afecta en tu programa’. No había sido para el programa, había sido un tema personal, Maradona después me llama y me dice ‘tráeme toda la documentación que tenés del departamento de Miami’. Ahí nos quedamos como dos horas, cambiamos figuritas. Yo le dije lo que tenía y él me aclaró algunas cosas", dijo el periodista.

"Era la época donde yo había puesto una foto de su nieto (Benjamín) con Jorge Taiana (pareja de Claudia Villafañe) y él había contratado tres detectives para eso y se lo confirmó a Paparazzi. Maradona me había mandado a buscar cuando estaba enfrentadísimo conmigo. Me mandó a decir que quería pagar un pasaje a Dubái para cagarme a trompadas", dijo Ventura.

"Yo dije que no tenía problemas, pero que esté solo, que no me patoteen. Eso quedó", le contó el periodista a Catalina Dlugi. Luis Ventura no ha parado de soltar información sobre Diego Armando Maradona luego de la muerte del jugador. Esto molestó a muchos fanáticos del jugador, pero especialmente a dos de sus hijas, Dalma y Gianinna Maradona.