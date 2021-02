Jorge Rial se va de Intrusos: ¿qué dijo Luis Ventura?

La noticia de la salida de Jorge Rial de Intrusos sacudió al mundo del espectáculo y muchos salieron a dar su opinión de lo sucedido.

Entre ellos, uno de los que habló al respecto fue Luis Ventura, compañero de Rial durante muchos años antes de que se distanciaran.

Pasaron los años y a pesar de que en el medio, muchas veces, se habló de una reconciliación entre los periodistas, se trató más de una fantasía colectiva, que de la realidad. Y ya no habrá chances de ver a "los Intrusos" originales juntos en el programa que lleva más de 20 años al aire.

Es que este miércoles, Rial, tras varias semanas de ausencia, reapareció en el ciclo de América y confirmó que no seguirá al frente del programa, finalizando con todas las especulaciones que se comentaban sobre su futuro.

“De mi vida profesional no hablé, agradezco a los que se interesan y admiro a los que informan sin información. Escucho gente que no me conoce y no sé su tono de voz, no hablé con nadie, por cuestiones de rearmado del canal, que es entendible. Efectivamente no vuelvo a Intrusos. Cierro un ciclo. El programa tiene la edad de mis hijas y este programa es mi hijo de verdad, lo parí”, afirmó Jorge.

Clarín se comunicó con Ventura para conocer su opinión sobre la salida de Rial y consultado sobre esta noticia, sorprendió con su respuesta. "No miro Intrusos desde 2014... No sé quién lo conduce...", afirmó el presidente de APTRA.

A pesar de haber sido una parte muy importante del programa durante más de una década, Ventura dejó atrás aquellos años de éxitos y muchos hallazgos periodísticos y volvió a responder con una ironía sobre la renuncia de Jorge.

"Les deseo a todos mucha suerte... incluida Viviana Canosa y Los Profesionales de Siempre", respondió Luis, recordando el programa que hacía Canosa en El Nueve (junto a Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, hoy en Intrusos), viejo rival de Intrusos en rating.

El "curioso" comentario de Luis cae también cuando entre los posibles reemplazos de Rial a su histórico ciclo se nombró a la propia Canosa, quien en realidad tendría programa propio en la señal de noticias A24, del mismo grupo periodístico.

En 2018, en Incorrectas (América), Luis había hablado por primera vez públicamente sobre su salida de Intrusos y el quiebre en la relación con su colega y quien fuera su íntimo amigo.

"La traición es lo peor que me puede pasar en la vida. Voy a decir una cosa. Lo voy a decir por primera vez, aunque no sé si corresponde. Lo que más me dolió fue lo de Rial, esa es la verdad. Porque era mi hermano, y de la misma manera que yo tapé, y sigo tapando, y guardaré silencio hasta mi muerte de todo lo que aguanté y él sabe que callé...", aseguró Ventura.

En enero de este año volvió a hablar al respecto, pese a ser muy reticente a tocar ese tema. Y sorprendió con su relato al indicar que su salida de Intrusos, más allá de varias versiones que trascendieron a lo largo de los años, tuvo que ver con una información que dio sobre Diego Maradona.

"A mí Maradona me dijo que sus hijas lo querían ver muerto, Y haber dicho eso me trajo muchos problemas. Es más, mirá lo que te voy a decir: yo no sé si mi salida de Intrusos no tuvo que ver con este tema. Mirá lo que te digo. Y no voy a decir más nada", dando a entender que más allá de las diferencias que había con su colega, habría sido una decisión de un directivo muy poderoso de América.