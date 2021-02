¡Bombazo en América!: Jorge Rial confirmó que se...

Se va. Ya no es especulaciones. El propio Jorge Rial se encargó de responder a todos aquellos que querían saber si continuaría o no al frente de Intrusos.

El reconocido conductor puso fin a la cataratas de informaciones y aclaró el porqué de su decisión.

"Hasta ahora no hablé. Agradezco a todos lo que se interesan. Admiro y quiero destacar la gimnasia y el laburo que hacen algunos periodistas para informar sin información. Escuché a gente que no me conoce, que no habló en su puta vida conmigo. La verdad es que yo no hablé con nadie, recién ahora con ustedes (por sus compañeros)", fueron sus primeras palabras.

Y, de inmediato, sin dar muchas más vueltas, agregó: "Por cuestiones de programación del canal, de rearmado del canal, sé que muchos no lo pedían creer, pero efectivamente no vuelvo a Intrusos".

Según Rial, su partida es parte de un cierre "de ciclo". "Es un hasta luego, no es un adiós. No creo que las despedidas eternas, profundas o definitivas", enfatizó ante la atenta mirada de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, quienes quedarán al mando del programa.