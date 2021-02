Seba Domínguez develó el MO de Fantino para hacer periodismo y lo destrozó

No pasó inadvertido. En la noche de ESPN FC, Alejandro Fantino se refirió a Sebastián Domínguez de una forma que no le gustó al ex defensor de Vélez Sarsfield. Sin chances de poder responderle al aire, el actual panelista de F90 aprovechó la cámara para responderle al periodista y destrozarlo ante la mirada atenta del "Pollo" Vignolo.

Agradeciéndole a Juan Simón por haberlo defendido, luego Seba Domínguez fue advertido por Luciana Rubinska: "Te quiso elogiar fantino". ¿Cuál fue la respuesta de quien supo ser capitán, entre otros equipos, de Newell's Old Boys? "Sí, sí, pero se olvidó de que yo había aclarado lo que dije en primera instancia. Contó una partecita, nomás. Después sí, le dio para adelante. Algo que hace habitualmente, ¿no?".

Seba Domu00ednguez liquidu00f3 a Fantino al aire: "Lo hace habitualmente" Posted by El Destape - Videos on Tuesday, February 23, 2021



"Primero te pega, y después te da para adelante. No pasa nada. No estoy enojado, pero son cosas que por ahí...", agregó Domínguez, visiblemente molesto por la actitud de Alejandro Fantino. Sorprendida, Rubinska acotó: "Yo conocí otro Seba Domínguez". Lejos de calmarse, quien colgó los botines en el año 2017 para dedicarse al periodismo deportivo le contestó a su compañera: "Bueno, no me conocías tanto".