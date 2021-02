¡Qué abrazo! El gesto entre Martitegui y Vicky Xipolitakis está dando que hablar

Los idas y vueltas "amorosos" entre Vicky Xipolitakis y Germán Martitegui se convirtieron en un clásico de la primera temporada de MasterChef Celebrity, conquistando a miles que fantasearon con un romance entre el chef y la mediática. Y luego de que "la griega" contará la existencia de un registro detrás de escena con Martitegui, salió a la luz una fotografía amorosa que enloqueció a los fans de la pareja televisiva.

Tras el éxito de su participación en MasterChef Celebrity, Vicky fue seleccionada para acompañar a Marley en el staff de Minuto para ganar y allí contó que Martitegui había tenido un gesto polémico con ella en el detrás de escena del reality gastronómico. Jugando al "Desafío Celular", le preguntaron cuál fue la última foto de su galería, su última búsqueda en Google y el último mensaje de Instagram, a lo que respondió que había sido de una cuenta de fans de MasterChef.

"Me piden la foto que me sacó Donato (De Santis) con Germán (Martitegui). La tiene Donato. Pero creo que Germán no la quiere mostrar. Germán no lo deja", confesó Vicky en ese momento. Minutos despupes, el chef italiano publicó en su cuenta de Twitter la imagen de Vicky y el dueño del restaurante Tegui saludándose con un cálido abrazo, en la final de la competencia de cocina.

Hoy 22:30 IMPERDIBLE Masterchef Celebrity, una nueva aventura! Y como un plus acá está la foto más pedida del 2020 sacada por ‘el paparazzi’ Donato @Donatodesantis @MasterChefAR @VXipolitakisOK #masterchefargentina uD83DuDD25uD83DuDD25uD83DuDD25 pic.twitter.com/n1xzSIkQUC — Germán Martitegui uD83CuDF73 (@germantegui) February 22, 2021

Cuando horas después la foto fue dada de baja, Xipolitakis redobló la apuesta y volvió a publicarla en sus redes. Además, Martitegui compartió en sus redes otra fotografía del mismo hilo junto a un tierno mensaje directo para "la griega": "Hoy 22:30 IMPERDIBLE: Masterchef Celebrity, ¡una nueva aventura! Y como un plus acá está la foto más pedida del 2020 sacada por ‘el paparazzi’ Donato. @Donatodesantis @MasterChefAR @VXipolitakisOK #masterchefargentina". En menos de una hora la publicación logró cuatro mil likes y trescientos usuarios la retuitearon.