¡Se casa Abel Pintos!: salen a la luz algunos detalles de la boda

Abel Pintos es una de los artistas más queridos del país y por eso cada uno de los pasos importantes de su vida se viven con mucha felicidad.

Primero se confirmó su noviazgo con Mora Calabrese y posteriormente todo explotó con el embarazo y nacimiento de su primer hijo Agustín. Ahora todo se centra en su casamiento y en las últimas horas se conocieron algunos detalles.

En la mañana del viernes, Taboada recordó el emotivo video grabado de incognito donde quedó registrado el momento donde el cantante le propuso casamiento. En esa línea, la periodista afirmó: "Estuve averiguando y Javier Pita es el wedding planner. Va a ser en el segundo semestre de este año. En un principio se había hablado de un hotel muy importante para hacer la fiesta pero no. Va a ser fuera de Capital, va a ser una fiesta muy íntima, todavía no quieren dar muchos detalles”.

Asimismo dejó en claro que "va a ser campestre. Todo va a ser, seguramente, muy austero". Además, agregó: "Están ultimando los detalles. Pregunté el diseñador del vestido. Todavía no saben el diseñador pero sí lo van a comprar afuera. Ellos tenían planeado, tienen planeado un viaje a Europa y va a ser comprado en Europa el vestido". En esa línea reiteró que todo será muy intimo y simple.

"Pregunté si iba ser por iglesia, ustedes recuerden que ella ya tiene un matrimonio anterior. Me dijeron que va a ser una ceremonia dentro de esa misma", completó la información Taboada. En ese momento Nancy Duré, la nueva angelita del programa, aclaró que "me encanta el nuevo perfil de Abel Pintos. Se lleva muy bien con la hija que tiene ella (Mora)". “Es una historia de 11 años y me llama la atención esto que siempre fue muy cuidadoso o muy hermético con sus relaciones”, declaró Andrea.

Recordemos que el video de la propuesta publicado por Abel Pintos, fue acompañado de otras fotografías de personas que ocupan un lugar en el corazón del cantante. “Feliz día del amor. Dios los bendiga con la posibilidad de sentirlo dentro y abrazándolos en cada instante de sus días”, describió la publicación que se llenó de mensajes de todo el mundo del arte y de sus miles de fanáticos que quedaron sorprendidos y felices.