Noelia Marzol dio pistas del nombre que le pondrá a su hijo: "Le van a poder decir ‘tortu’"

Noelia Marzol ya está demostrando que va a ser una mamá babosa. Desde que quedó embarazada no puede disimular la ansiedad que tiene porque nazca su pequeño.

En las últimas horas confirmó a sus seguidores que ya tiene elegido el nombre que le pondrá y jugó un poco al misterio antes de revelarlo.

Tras confirmar el sexo de su sucesor, Noelia jugó con la incógnita del nombre hasta ahora. Cuando tomó la decisión de contarlo, desafió a sus 1.9 millones de seguidores a descubrirlo antes. “Bueno, estamos en condiciones de comunicar el nombre de ‘Porotito’, pero atención, vamos a dar pistas”, advirtió la pareja en una filmación. “Es un nombre italiano”, lanzaron de manera inesperada.

“Por algún motivo, algunos le van a poder decir ‘tortu’ por ejemplo. Pero cariñosamente eh, nada de hacerle bullying a mi hijo por Dios”, expresó la bailarina. “Otro apodo también puede ser la comida favorita de Homero (Simpson)”, agregó. Remató el juego con una insólita advertencia: “Ya si con esto no lo sacan, me enojo”. Al ver que sus fans no lo adivinaban, los recién casados anunciaron el nombre que le pondrá al futuro Arias Marzol.

“Bueno lo tiramos eh, Porotín, que crece y crece, se va a llamar: Donatello”, confirmaron felices los papás. Una vez que se hizo público que Noelia Marzol iba a ser mamá, enseguida comenzó con los preparativos para su boda con Ramiro. La celebración se tornó íntima, solo con los más allegados, debido a la situación sanitaria. La rubia sorprendió a todos con un “look bridal”, simple y minimalista. La diseñadora elegida para tal evento fue Paz Cornú, la cual también está en la dulce espera.

“Nadie va a entenderme mejor que ella para diseñar mis vestidos. ¡Qué lindo compartir este momento con una de las primeras personas que me vistió cuando arranqué a trabajar! Espero con ansias esos diseños”, dijo la actriz antes de su casamiento. Luego de su boda, la influencer publicó una foto con su esposo, donde compartía con sus fanáticos su felicidad y algunas postales de su “luna de miel improvisada”.