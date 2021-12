A Majul se le enojó un entrevistado y se fue: mirá quién es y por qué

El periodista Roberto Cachanosky se enojó con el conductor de La Nación + Luis Majul por el tiempo que le dedicaron en su programa y dejó el piso tras discutir acerca de la espera para dar una declaración.

La discusión completa:

-Majul: Ya vamos a ir con vos Roberto

-Cachanovsky: Si no, me voy, no hay ningún problema.

M-Siempre tenés algún problema. No te vayas a enojar. Falta para que termine el programa, vamos a ...pero si te tenés que ir no hay ningún problema. Si vos me ponés en esa situación.

C-Yo te digo, porque estoy acá hace 40 minutos.

M-Pero todos tienen su turno acá. No es el programa de Roberto Cachanovsky.

C-Dale, seguí con Fariña y yo me voy, porque en casa están esperandome.

M-Estás en tu derecho. Esperá unos minutitos más.

C-No, pero no hay drama, seguí hablando con Fariña.

M-Es la tercera vez que te pido que esperes. Si querés esperá.

C-Tranquilo.

M-Te mando un abrazo grande, que tengas feliz navidad.

Tras el momento de tensión, el periodista dejó el piso de La Nación + sin ni siquiera sacarse el micrófono. Desorientado, Majul intentó volver al diálogo con Fariña, pero quedó más expuesto aún. "Entonces me decías", preguntó.