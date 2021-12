¿Chano metió la pata con Natalie Pérez?: "Hay un chico que me encanta y me rompió el corazón"

Hace días, el periodista Ángel de Brito había confirmado que Natalie Pérez y Chano estaban viviendo un romance apasionado, pero la actriz de 35 años salió a desmentirlo, con un descargo más que furioso.

Por medio de sus historias de Instagram, Natalie expresó: "¡Hola! No puedo creer cómo, de repente, el nombre de una persona de la que no sé nada de su vida está relacionado conmigo, que estoy trabajando todos los días para ser mejor persona y mejor artista".

Luego tuvo que referirse a la remera con la que aparecía en la imagen y que decía "No soy segunda opción" y la relacionaron con el vocalista. Por ese motivo, Natalie dijo: "¡Pura casualidad mi remera! No puedo entender la coincidencia, de verdad. No tenía ninguna razón de ser. Estaba acostada ahí, en mi sillón. Y leí lo que decía la remera, y jodí”.

“Y la canción que canté en el piano, para vos periodista, te cuento que hay un chico que me encanta y que me rompió el corazón este año, y que de alguna forma supiera que todavía me acuerdo de él, y por eso en la canción decía ‘¿por qué te olvidaste de mí?’”, destacó.

(Fuente: Diario Show)