Mirtha volvió a la TV y lloró como nunca: "Les he dado mi vida"

Mirtha Legrand regresó a La Noche de Mirtha para darle un cierre al programa de este año y no pudo contener la emoción. Es que tras su regreso tras permanecer resguardada por la pandemia del coronavirus, la diva de los almuerzos fue homenajeada y, por ello, se quebró al aire.

"Es vedad que les he dado mi vida. ¿Quién hizo esto tan maravilloso? Muchas gracias. ¡Qué lindo! Me parece mentira todo lo que he vivido, lo bueno y lo malo. Pero nunca bajé la guardia", dijo la conductora, muy movilizada.