La novia de L-Gante volvió a "tirotearlo" por las redes: "Es mucho para mi sola"

Una vez más, Tamara Baez, la novia de L-Gante, utilizó su cuenta de Instagram para realizar una serie de posteos que llamaron la atención de sus seguidores.

Durante el viernes, la joven mostró como preparaba su mudanza, aunque no detalló el lugar. Claro que las tareas a realizar con una niña a cuidar no son simples, además de que la cantidad de cosas para trasladar no eran pocas. Por eso mismo, publicó dos imágenes que parecen marcar una distancia de Elian Valenzuela.

Es mucho para mi sola pero siempre puedo con todo con mi bebita", escribió en su cuenta de Instagram.

Como si fuera poco, a los minutos volvió a hacer una publicación, pero esta vez para mostrar parte de su pierna y de fondo el piso de su hogar. Esta vez no hubo palabras pero si un emoji, en este caso el de un excremento a modo de crítica o cuestionamiento a otra persona.