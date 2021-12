¡Mala onda!: la "bajaron" a la China Suárez de un evento para que no se cruce con dos figuras, ¿quiénes?

La China Suárez continúa en el ojo de la tormenta luego del escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi por la infidelidad. Pasan las semanas pero no el problema. Y los coletazos aparecieron en el trabajo.

Sin dudas, la actriz argentina es considerada una de las solteras del mundo más codiciadas y estaba invitada a un importante evento de una marca de perfumes, pero a última hora "la bajaron", le pidieron que no vaya porque también iba a estar Zaira Nara.

La hermana de Wanda habría pedido una única condición para asistir: que la actriz no esté allí. Claramente, la modelo no la quiere ni ver. Los que sí estuvieron presentes fueron Benjamín Vicuña, ex pareja de la China, y Pampita, quienes llamaron la atención al mostrarse muy compinches.

(Fuente: Diario Show)