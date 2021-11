Golpe bajo: a la novia de L-Gante la trataron de "negra pata sucia" y ella respondió

Una vez más Tamara Báez, pareja del cantante L-Gante y mamá de Jamaica, puso en su lugar a una usuaria que la criticó, por su forma de hablar y además la llamó "negra pata sucia". La joven compartió en sus historias de Instagram el diálogo que tuvo con una usuaria, "Luz de Noche" quien arrancó diciendo: "Cabeza vas a ser siempre amegaaaaaaaaaa” y le respondió “no te digo nada porque soy buena. ¡Cuidate!”.

Pero no conforme con este ataque, la usuaria fue por más y la agredió: "Yo no tengo nada de cabeza. Soy gorda, pero voy a la universidad. ¡¡¡No como vos que no sabés ni hablar!!! Negra pata sucia”.

Tamara publicó la charla y se preguntó: “¿Por qué así?”. Luego subió otra parte de la conversación en la le dijo: "¿Por qué te molesta como hablo? Soy una piba de barrio y me muestro como soy ". También, le contó que terminó la escuela a los 22 años y que piensa seguir estudiando, pese a tener la posibilidad de "no estudiar nada y generar mucha plata igual".

(Fuente: Ratingcero)