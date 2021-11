La China Suárez sin filtros: los mejores memes que dejó la entrevista con Fantino

Tras la polémica entrevista que se dio con Alejandro Fantino, la China Suárez tuvo finalmente su entrevista directa para todo el mundo dando su opinión sobre los hechos tras la infidelidad de la que fue parte con Mauro Icardi y Wanda Nara.

“¿Hubo gente que defraudó en este momento?”, atacó Alejandro. “Sí. Cuando alguien te defrauda, es porque no esperás que sea así. Que vos puedas pensar que pueda haber amigos que te banquen más o menos, es una cosa. Pero tengo a la misma gente desde hace mucho tiempo y no me interesa hacer amigos nuevos, de verdad”, se sinceró la China.

“¿Tuviste gente cercana a vos que hiciera una declaración pública que te decepcionó?”, volvió Fantino. “No sé si pública. A mí me importa más la vida real. Sí, sí, sí. No era de mi círculo más íntimo, por eso no puedo decir que me haya afectado tanto”, contestó sin hablar de Paula Chaves y Zaira Nara, sus íntimas hasta “ayer” que la dejaron en off side en lo mediático.

“Y después está el machismo en mujeres, que es tremendo. Es la mujer que juzga a otra mujer. Esto pasa mucho. Hay mujeres que hablan desde un lugar moral, como de poca empatía. Hay mujeres que son las primeras en señalar a otra mujer. Y eso es por cómo nos adoctrinaron y nos metieron en la cabeza la competencia”, cerró Eugenia.

Pero la mejor parte de sus declaraciones fueron sin dudas los memes que esta entrevista dejó y aquí tenemos una espectacular selección:

Yo no busco el chisme, el chisme me busca a mi pic.twitter.com/fC733WKtr5 — Lua Haylee (@LuaHaylee) November 28, 2021

El permitido de la china Suárez/ el mío pic.twitter.com/g5b4wvA7dR — ROCIO (@RoUgarte1) November 24, 2021

Como rompen los huevos con La China Suarez, Mauro Icardi y Wanda Nara



Pongo el Programa Guido*



El programa de Guido: pic.twitter.com/s0sJudfgGv — Martin Ramos (@tinchoramoss) November 24, 2021

Más miro este circo de Wanda Nara y Mauro Icardi con Susana Giménez y más me hago team China Suarez pic.twitter.com/OvQTXZY5Ow — Tefi con H ? uD83DuDC9AuD83CuDF52|| HAWKEYE uD83CuDFF9 (@StephiS7) November 24, 2021

La China Suárez viendo la entrevista de Wanda Nara y Susana Giménez pic.twitter.com/ifYeeiuSUs — Tuitera Empedernida (@lacoloradayeta) November 24, 2021