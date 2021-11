¡Escándalo y pruebas!: Wanda Nara acusada de robar diseños para su línea de trajes de baño

Después de exponer la infidelidad de su marido, Mauro Icardi con la China Suárez, Wanda Nara fue acusada de plagiar el diseño de una bikini antes del lanzamiento de su nuevo emprendimiento 'Wanda Swim'. Un tremendo escándalo del que seguro no tenía idea.

Su línea de cosméticos fue un rotundo éxito, pero ahora Wanda anunció en sus redes sociales su nueva línea de mallas y mostró un adelanto de lo que se podrá conseguir en los próximos días. Sin embargo, una diseñadora argentina salió con los tapones de punta y la acusó de copiar sus diseños. Una verdadera bomba.

La diseñadora y emprendedora en cuestión es Luciana Danduono, dueña de 'Mumbai Bikinis', quien subió un video a sus Stories explicando la situación y acusando a Wanda:

"Miren esto. Estoy en shock. Wanda nos copió la bikini ingrid pero así tal cual. Copia exacta. Esto me lo espero de algún emprendedor pequeño, pero no de ella. Es exactamente el mismo modelo y es un diseño nuestro" y mostró los modelos que parecen réplicas exactas.

Además, contó que ese diseño salió en 2020 por lo que ellas lo hicieron primero.

"Es una mina que puede pagar un diseñador, alguien que se encargue de todo y no lo hace. No lo puedo creer. La impunidad tranca. No sos una emprendedora que recién arranca, te gustó algo y bueno...Es exactamente igual de espalda y de frente, la misma arandela, la misma tela y las tachas iguales", siguió muy enojada. Esta la marca, la marca de mis sueños. No necesita este tipo de prensa así que nada, no me voy a meter en este lío. Fue una equivocación de mis proveedores", aclaró.