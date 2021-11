"Había olores que...": la versión bomba de por qué Icardi no pudo con la China Suárez en París

Sin dudas en el escándalo de Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi no hay capítulo final. Luego de la entrevista tan esperada entre Susana y la empresaria, ahora surgió una nueva hipótesis de por qué el jugador y la actriz argentina no concretaron ese día en París.

Sabemos que por el momento Mauro y la China se vieron en un hotel, pero no intimaron. Según había trascendido fue porque él tenía fiebre, aunque también circulaba la versión de que fue por algo más íntimo que le pasó a Icardi, según la mismísima China a la blonda.

Ahora el periodista Ángel de Brito fue por más. Y dio una nueva versión de por qué no habrían intimado: "Había cosas en esa habitación que no le cerraban a Icardi. Había olores que le molestaron”. De igual forma, el conductor explicó que no se trató de un mal aroma por la falta de higiene, aunque no hay más detalles. Además dijeron en el mencionado programa que el jugador del PSG quedó en shock por la belleza de la China Suárez. “Cuando la vi me quise morir”, le dijo a su círculo íntimo.

(Fuente: Ratingcero)