Uy, más trapitos al sol: el dato que no conocías de la reunión entre la China Suárez y Fantino

La actriz Eugenia Suárez está en estos momentos en el norte del país por la filmación de una película con Álvaro Monte. Previo a su partida generó polémica una vez más cuando salió a la luz que había tenido una serie de reuniones con Alejandro Fantino.

Todo es por una serie de especiales para Star+, donde las figuras del espectáculo repasan su carrera y vida de privada, pero aún esto no tiene fecha de estreno. "El jueves a la noche ellos se reunieron para ultimar los detalles de la entrevista que Fantino le hizo el viernes -precisó De Brito-, en un estudio ubicado en el barrio de Palermo”.

“Yo lo llamé a Fantino para que me cuente", manifestó el conductor de Los Ángeles a la mañana-, y me dijo que la vio muy relajada y muy tranquila. Eso fue lo único que me soltó ¡Yo ya me la imagino a Wanda descargando la aplicación para ver la entrevista! Esta es la primera de una serie de entrevistas que van a hacer ¡y obviamente eligieron a la China porque es el tema del momento! Y habla de todo, de su vida, de su infancia, trabajo y también del WandaGate”.

(Fuente: Ratingcero)