¿Y ahora qué?: los dos encuentros entre Alejandro Fantino y la China Suárez

Algunos rumores había, pero este lunes se terminó de confirmar: Alejandro Fantino y la China Suárez se reunieron en dos ocasiones.

¿Los motivos? Una entrevista que habían pactado. Así lo confirmó Pía Show en 'Los Ángeles de la Mañana".

“No pasa nada entre ellos, por favor”, fue lo primero que aclaró la periodista y enfatizó en que el encuentro entre la actriz y el conductor fue por compromisos laborales. “Es un tema de trabajo. Se siguen en las redes sociales, ella está haciendo un proyecto nuevo y él tenía que realizarle una entrevista. El encuentro con Alejandro Fantino tiene que ver con esta situación”, remarcó Pía Shaw.

Su aclaración tiene que ver con que en el último mes la China Suárez quedó en el centro de la polémica luego de que Wanda Nara descubriera que se encontró con un hotel de París con su esposo, Mauro Icardi. Ambos sostuvieron que no tuvieron intimidad, aunque tampoco precisaron lo que sucedió. Por caso, el futbolista le admitió a su esposa que él hizo la reserva a nombre de un polista para despistar ni levantar la perdiz, y que también le regaló una camiseta alternativa (color rosa) del PSG. En tanto, se supo que su cuñado, y pareja de Zaira, Jakob Von Plessen, fue cómplice y lo esperó en su auto para luego regresar a su casa. Todo sucedió el fin de semana que las hermanas Nara habían viajado a Milán y ellos habían quedado al cuidado de sus respectivos siete hijos.

Este lunes, Ángel de Brito dio mayores precisiones del encuentro entre Fantino y la China Suárez el jueves por la noche: se reunieron a ultimar detalles de la entrevista que el conductor le haría al día siguiente, el viernes, a la actriz en un estudio ubicado en el barrio de Palermo. Se trata de un especial organizado por la plataforma Star + en la cual distintas figuras repasan su carrera, pero también hablan de su vida privada. Ella protagonizó Terapia Alternativa junto a Benjamín Vicuña, serie que se estrenó cuando la pareja anunció su separación.

Será la primera vez que la China Suárez hable en televisión del episodio ya que anteriormente se expresó en sus redes sociales a través de una carta abierta en la que dejó entrever que Icardi le había asegurado que estaba en crisis con Wanda Nara. “Fue una charla profunda, relajada. Dicen que le preguntó un montón de cosas, es una entrevista larga”, dijo De Brito sobre la entrevista que se realizó con muy pocas personas dentro del estudio y de la cual aún no hay fecha de estreno. “Buscan el impacto”, sumó Yanina Latorre explicando por qué desde la plataforma no quieren revelar cuándo saldrá al aire. Y agregó que la actriz no le hizo ningún pedido a la producción ni impuso ninguna condición para grabar dicha entrevista.

Mientras tanto, el jueves 18 de noviembre llega Susana Giménez a París para entrevistar a Wanda para un especial que se emitirá por la pantalla de Telefe. Recorrerán la capital francesa durante tres días y será la primera vez que la empresaria hable del tema. Hasta ahora, venía expresándose a través de Yanina Latorre. “Ella no me miente nunca”, afirmó la diva sobre la nota más esperada.

Fuente: Infobae