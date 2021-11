"Me quedó con olor a pata": el brutal sincericidio de una concursante de MasterChef Celebrity

Es sabido que "MasterChef Celebrity 3" presenta muchas dificultades en muchos de los participantes, como es el caso de Denise Dumas. La conductora no la pasó bien en lo que fue su primera preparación, por lo que pasó al jueves buscando su lugar en una nueva semana de competencia.

Dumas participó de la prueba que determinaba que había liberta en la comida, con algunos detalles en los ingredientes que los tres jurados marcaron. La elección fue un matambre de cerdo con criolla de mango y puré de arvejas con mantequilla de maní, y esto le generó determinados problemas en su elaboración.

(Imagen Instagram)

"Mariné la carne y después le puse un poquito de todo y limón. Después estaba haciendo un curry que me quedó con olor a pata", comentó con naturalidad Denise ante la sorpresa de los jueces. Sin embargo, rápidamente buscó llevar tranquilidad mientras Germán Martitegui la evaluaba: "Esperá, no es el que están comiendo. Pará, lo tiré y lo volví a empezar".

Lo cierto es que Dumas no pudo complacer por completo a los jurados, en especial porque ella no estaba segura del resultado de su prueba. "Tengo toda la intención de convencerlos de algo de lo que yo no estoy convencida", explicó frente a las cámaras con sinceridad. A pesar de que advirtieron que era la primera semana, fue muy autocrítica con su comida.

(Fuente: Diario Show)