De la "alta alcurnia" a una familia "pobretona", el pasado desconocido de Darío Barassi en San Juan

El sanjuanino Darío Barassi volvió a sorprender con su carisma y personalidad en una entrevista con La Nación pero la "frutilla del postre" fueron las insólitas revelaciones que hizo sobre su infancia en San Juan.

El conductor que triunfa al frente de "100 Argentinos Dicen" relató, con el humor que lo caracteriza, todo lo que pasó antes de irse a vivir a Buenos Aires y contó uno de los episodios más dolorosos de su vida: la pérdida de su padre.

“Vengo de una familia muy conservadora. Eran los dueños de las bodegas Graffigna. Una familia prestigiosa de San Juan que yo agarré ya medio pobretona porque cuando nací, ya habían vendido gran parte de las bodegas", recordó Barassi.

Darío y su hermano.

Antes de partir a la UBA a estudiar Derecho pasó toda su infancia y adolescencia en tierra sanjuanina, en una casa "muy grande y muy linda", contó.

Soy un pibe que sabe comer con catorce cubiertos de cada lado porque se comía así en mi casa.

El bisabuelo de Barassi fue in tendente de San Juan, su abuelo dueño de las Bodegas Graffigna y además, el conductor es sobrino nieto de Alfonsina Storni.

“Mi viejo se murió cuando yo era chico y mi mamá tuvo que salir a bancarla. Éramos tres hermanos varones y nunca nos faltó nada. La verdad, un diez mi vieja. Incluso cuando me fui, mis dos hermanos estaban viviendo en Buenos Aires y a mí me costaba dejarla sola en San Juan. Pero ella me dijo: ‘Te vas, o te vas’, recordó.

Darío Barassi de chiquito.

Sin embargo, Darío Barassi aclaró que de la gran bodega Graffigna el no "mordió nada". "Es más, ahora es un museo", explicó.

Por estos días, el sanjuanino pasa unos días en New York y, desde que llegó, se ha encargado de compartir historias de su viaje aunque reconoció sentir "culpa" por no haber podido llevar a "La Pipi", su pequeña hija.