Éramos pocos... la insólita reacción de un ex de Flor Vigna por la relación con Luciano Castro

Luego de que se confirmara el romance entre el actor Luciano Castro y Flor Vigma, una ex pareja de la bailarina rompió el silencio y emitió su opinión. Si bien le envió buenos deseos, usó un tono bastante irónico que lo dejó no muy bien parado.

Todo se dio cuando un cronista de Los Ángeles de la Mañana le preguntó a Mati Napp que pensaba del nuevo amor de su ex, a lo que él respondió bastante enojado.

“¡Mirá qué bien! ¡Qué bueno por ella! ¿O no?... ¿Vos sabías que yo estoy de novio? ¡Ah ok! Capaz no sabías. De novio, con Juli (Antón), estamos muy bien, nos llevamos increíble, volvimos, estamos en el mejor momento”, disparó