¡Bomba!: Pampita también quedó enganchada en el escándalo de Wanda Nara y La China Suárez

Wanda Nara y Mauro Icardi están inmersos en una escandalosa separación que sigue generando repercusiones a nivel mundial con el correr de las horas. Aprovechando el momento, Marcelo Tinelli invitó a Yanina Latorre a los estudios de Showmatch para que cuente los últimos detalles sobre el conflicto que atraviesan y que tiene como tercera en discordia a La China Suárez, con quien dejó Benjamín Vicuña a Pampita, presente en el jurado.

Así fue como la panelista de LAM, Yanina Latorre, (quien estaba ahí parada firme como rulo de estatua), contó parte de la charla privada que mantuvo con la empresaria y sorprendió al revelar que existen audios de La China hablando muy mal de Pampita.

Este suculento material que tendría en su poder Wanda y que utilizaría para demostrar que tenía un vínculo de amistad con la actriz, quien niega rotundamente conocer al matrimonio más que por facetime.

Yanina Latorre en Showmatch

"Acá nos estamos metiendo con un mono con navaja que es Wanda. Primero la China negó todo, una atrevida. Después Mauro pidió perdón así que es todo verdad. Ella va a mostrar todos los audios que tiene, perdón Pampita, de la China hablando mal de Carolina".

Esta sería la prueba irrefutable de que existe una amistad entre ellas, o la había hasta el momento de la separación. Pero lo que más llamó la atención fue que al escuchar semejante información, la modelo y jurado de La Academia quedó notablemente sorprendida pero fiel a su estilo, mantuvo un total silencio.

"No la quiero meter a Pampita ni hablar con ella, pero fue lo que me dijo ella al aire. Y a su vez, me mandó capturas comprobándome su amistad con la China. Ellas venían hablando hace muchos años. Esa es la calentura que tiene Wanda"

Esta declaración ultima dejo en claro que la guerra mediática no ha terminado y que ahora hasta que no se esclarezca lo que sucedió, Wanda Nara no parará hasta las ultimas consecuencias.