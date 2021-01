Máxima preocupación: se agravó el estado de salud de Carmen Barbieri

La salud de Carmen Barbieri preocupa a todos en el mundo del espectáculo después de que tuviera que ser ingresada en terapia intensiva.

La actriz sufrió una neumonía, acompañada de una descompensación, dentro de su cuadro de coronavirus y por una mejor atención fue trasladada a este área especial.

Como es paciente de riesgo, la capocómica fue internada de urgencia en la Clínica Zabala. Allí, le descubrieron que padecía una neumonía que le trajo más complicaciones. Su cuadro no mejoró y el grupo de médicos que la atiende decidió llevarla a terapia intensiva.

La periodista Marina Calabró pudo charlar con la capocómica antes de que la llevaran a terapia y le contó detalles de la conversación a Teleshow. "Me llevan a terapia intensiva es por la baja de oxígeno", dijo Carmen, muy preocupada por su salud. "Estoy descompensada y la neumonía se extendió en los dos pulmones. Por ahora solo me van a poner máscara de oxígeno", aclaró la artista. "Los médicos tratan de no entubar con respirador", explicó Barbieri.