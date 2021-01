¡Muy íntimas!: Nazarena Vélez publicó fotos inéditas con Carmen Barbieri y las redes ardieron

Como todos recuerdan el fugaz pero intenso romance de Barbie Vélez, la hija de Nazarena, y Federico Bal, el hijo de Carmen, terminó de muy mal modo. Por eso, la amistad que Nazarena y Carmen habían gestado finalizó abruptamente; jamás volvieron a ser amigas y cada una defendió con uñas y dientes a su familia sin importar la relación que tenían en un pasado.

Sin embargo, Nazarena aún guarda la producción de fotos que protagonizó con Carmen en 2015, cuando ambas la rompieron en la obra teatral Leonas. "Miren lo que acabo de encontrar en la computadora... Qué gracioso, íntimas amigas, ¿no?”, siendo claramente sarcásticamente a través de sus Instagram.

Además de destacar que tanto Carmen como ella le pusieron muchísima "garra" a la promoción de la obra, la actriz remarcó que en esa época no se sentía plena. "Estaba re loca, eso es una musculosa, no sé qué tengo ahí. Igual que flaca que estoy ahí, chupada. Súper enferma, miren lo que son esas ojeras”, aclarando que no se encontraba para nada bien de salud.

A pesar del buen recuerdo de la época, Naza no etiquetó a Carmen, por lo que no trascendió nada aun sobre si ella recibió algún tipo de respuesta por parte de la capocómica en privado.