Tremendo: conocé la decisión que tomó More Rial y que lo aleja definitivamente de su padre

Las relaciones familiares suelen tener sus momentos complicados y en eso es dónde está sumergida Morena Rial con su padre Jorge.

Desde hace meses no encuentran un punto de entendimiento e incluso, durante las últimas horas, se conoció que podrían llegar a alejarse aún más por una decisión que tomaría More.

Durante la tarde del miércoles, More dialogó en un móvil con Hay que Ver, el ciclo que conducen Denise Dumas y José María Listorti por la pantalla de Canal Nueve. En ese contexto, More habló de su debut como actriz en la obra de teatro que protagonizan figuras como Freddy Villarreal, Rodrigo Noya e Iliana Calabró. "¿Estás instalada en Córdoba definitivamente? ¿Te vas a quedar a vivir ahí?", quiso saber Fernanda Iglesias.

Por lo tanto, rápidamente More declaró: «Sí, estoy acá». En esa misma línea, Denise insistió: "¿Y ya te quedás? ¿Estamos confirmando que te quedás todo el año en Córdoba? ¿Habemos cordobesa?". A continuación, la mediática sorprendió a todos con su afirmación: "Sí, puede ser que sí, puede ser que me quede…". En ese momento, el productor enmascarado se sumó a la conversación.

Al escuchar la confirmación de More, Gabriel Fernández aseguró: «Es una ciudad que vos amás. Siempre fuiste de vacaciones. Me acuerdo que con tu amiga Mariana Antoniale iban y salían mucho. La pasaste siempre muy bien ahí, ¿no?». Como consecuencia, la protagonista de «La Mentirita» reflexionó: "Sí, sí. Amo Córdoba. Así que estoy muy tranquila y muy contenta".

En esa misma línea, el productor enmascarado continuó: "¿Te gusta mucho la música cordobesa? El cuarteto". Sin embargo, More manifestó: "Sí, pero ahora no se puede hacer casi nada porque estamos en pandemia". Finalmente, la joven cerró hablando sobre su carrera musical: "Me quería lanzar como cantante, pero hubo una pandemia en la que no puedo salir del país y tengo que ir a grabar a Uruguay y Estados Unidos. Así que está todo parado".