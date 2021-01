¡Pero cómo hizo!: "Tuve un puesto de panchos y me fundí"

En plenas vacaciones en Aguas Verdes, el "Mono" de Kapanga se fotografió junto a un carrito de panchos y generó la duda: ¿se puso un puestito en la playa?. Luego de que la foto se viralizara y muchos creyeran que de verdad había iniciado este emprendimiento, él mismo salió a responder.

"Estuve unos días en el partido de la Costa. Voy desde hace muchos años, y conozco a la mayoría de los vendedores. Por lo general, me saco fotos con todos. Y ese día le dije a la chica que vendía los panchos: 'Sacame una foto con el puesto de panchos para tener'. Yo tuve un puesto de panchos hace muchos años. Y me fundí", reveló en Esto no es Hollywood.

En ese sentido, el ex participante de MasterChef Celebrity relató su fallida experiencia como panchero. "Yo fui uno de los primeros que tuvo esos carritos de panchos. En el año 90 compré tres carritos y los tenía en las calles de Lanús. Y un día, un 21 de septiembre, Día de la Primavera, tuve una genial idea. Dije: 'Me llevo los carritos al parque Pereyra Iraola, que van 200 mil personas'. Cinco y media de la mañana estaba con los puestos en lugares estratégicos. Compré 3000 mil salchichas, 40 cajones de gaseosas y eran las dos de la tarde y había vendido 3 panchos. La gente se llevaba la comida, la bebida. Ese día me fundí. Quedé debiendo 2997 salchichas."

(Fuente: Ratingcero)