Marcelo Tinelli confirmó cuándo regresa a la televisión: mirá qué fecha será

Que a Marcelo Tinelli no se lo vea frente a las cámaras no quiere decir que no esté pensando en televisión. Este año, por la pandemia del coronavirus, no pudo hacer el Bailando y se inclinó por la producción, otra faceta que lo apasiona, y está detrás de todo lo que sucede en el Cantando y en Mujeres de El Trece, el otro programa de su productora, LaFlia. Mientras tanto, le está dando forma a sus nuevos proyectos.

Tal como ya había adelantado, Tinelli volverá al humor del viejo VideoMatch, con muchos de los comediantes que lo acompañaron por aquella época. Será un programa especial que se podrá ver el domingo 25 de octubre a las 21 por las redes sociales. El conductor publicó algunos minutos de la grabación, que se llevó a cabo en los estudios de La Corte, en compañía de Esmeralda Mitre. Pero por el momento no hay mayores detalles.

Este domingo, entre mates y libros, Tinelli se tomó un tiempo para abrir el juego y permitirles a sus casi ocho millones de seguidores de Instagram que le hicieran preguntas. De lo que sea. Él eligió algunas y se explayó al respecto.

Lo más destacado tuvo que ver con su regreso a la televisión. El conductor destacó que -lo dicho- el especial de humor se verá solo a través de las redes sociales. Por ese motivo, para verlo por la pantalla chica habrá que seguir esperando. “En marzo, si podemos hacer el programa que queremos, sin protocolos de pandemia, volvemos con un súper ShowMatch”, anticipó Tinelli. Y agregó: “En el 2021 volvemos con todo”.

Además, ante la posibilidad de que el humor se quede en su programa y no aparezca tan solo en este formato especial que se verá por redes, explicó: “Vamos a probar. Si anda bien, después lo seguiremos haciendo”.

Si bien no se refirió al formato que tendrá su programa el año que viene -probablemente nadie lo sepa por el momento, ya que todo depende de cómo evolucione la pandemia-, dijo que estuvo hablando con el Chato Prada y Fede Hoppe y que tienen ganas de “hacer un casting para cantantes del público, que tengan lindas historias para contar”.

Asimismo, explicó por qué Esmeralda Mitre es su participante preferida para ganar el Cantando: “Me gusta Esmeralda porque me parece muy divertida y contribuye al show. Me encanta verla en el Cantando”.

Por otro lado, le consultaron “¿por qué no te metés en política activa?”, a lo que él respondió: “Porque no se han dado las condiciones. Tengo una vocación de servicio natural y me encanta poder atender y solucionar los problemas de la gente. Veremos más adelante. No lo descarto”.

También brindó algunas declaraciones en tono más personal. Tinelli dijo que su familia “está muy bien” pero que “la situación en general en cuarentena está medio complicada”. Y, al ser consultado sobre su relación actual con Guillermina Valdés, a un mes de su reconciliación, precisó: “Estamos súper bien”.

Respecto a cuál es su “lugar en el mundo”, tal como le preguntó otro usuario, señaló: “Cambiaron mis gustos a medida que pasaron los años. Me gusta mucho Necochea (N. de la R.: lugar de nacimiento de su pareja) y, en el exterior, Positano, en Italia”.

