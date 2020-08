La Loba parodió a Viviana Canosa tomando limpiador de piso: ¡video imperdible!

Luego del bochornoso momento en el que Viviana Canosa tomó dióxido de cloro al aire de Canal 9, la imitadora Luana Pascual volvió a realizar una parodia de la periodista. Esta vez, simuló beber líquido limpiador de pisos. Acto seguido, comió un jabón entero alegando que "si tenés el coronavirus adentro, lo vas a matar".

"¿Le tenés miedo al corona? Bueno, no te preocupes que yo tengo la solución. Le das un traguito a esto, que es el limpiador, el que tenés en casa, para limpiar los pisos. No importa, cualquiera. Y le das un traguito todos los días en ayunas", enfatizó la falsa Viviana, quien luego procedió a explicar por qué consume este químico de forma rutinaria.

¿Cuál fue la explicación? La siguiente: "Es espectacular, porque acá dice que mata el 99,9% de los virus. O sea que si vos tenes el virus adentro, lo vas a matar. Es más. Traeme el jaboncito ese que está en el baño. Vos agarrás el jaboncito con el que te lavás las manos, mirá...". Allí fue cuando la parodia procedió a mostrar una ingesta de jabón.

"¿Ves? Lo comés, es buenísimo porque si vos tenés el virus adentro lo vas a matar. ¿Viste que dicen que si te lavás las manos matás el virus? Bueno, si vos te comés el jabón y el virus lo tenés adentro, lo va a matar", aseguró Vivi, como se hizo llamar Luana Pascual en este sketch.

"Hacele caso a la tía Vivi. No le hagas caso a la gente que dice que estudió. Hacele caso a Vivi que siempre te va a dar el mejor consejo. Salí a la calle, sin máscara, sin miedo, que nadie te saque la libertad de salir de tu casa. Vos salí nomás, sin máscara. No importa. Nos vemos mañana, con más Viviana", cerró su bloque la supuesta conductora, quien luego, ya "fuera de cámara", le consultó a sus productores: "¿Me depositaron, no?".