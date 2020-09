El portazo menos esperado: ¿inminente renuncia en el Cantando 2020?

Fuentes muy bien informadas apuntan a que en las próximas horas se podría producir una sorpresiva renuncia en el Cantando 2020, que desde su comienzo ha estado envuelto en polémica.

Según preciso Adrián Pallares en Intrusos, la que está meditando con total seriedad su salida es Karina 'La Princesita', quien está cansada del trato que recibe de los participantes.

"Me aguanto el llanto porque en cámara yo no quiero hacer circo. Me parece que tengo una vida bastante jodida que eso es lo que menos quiero. Me quiero mostrar fuerte y bien porque lo soy, pero me pone mal que desde que comienza el programa hasta ahora todo el tiempo me están señalando. Me marcan todo. Lo que ellos no entienden es que constantemente se victimizan y dicen ‘es muy difícil estar en esta pista’, ‘es muy dificil ensayar por Zoom y ser participante’", aseguró la también cantante.

"Quizás para el resto de los jurados, que ya lo fueron, no es difícil, pero para mí ser jurado también lo es. Me molesta que ellos no lo valoren, que cada vez que digo que algo no me gusta se vayan a quejar. Me lástima. No solo con Esmeralda, ya venimos con lo de Lucas Spadafora y Lola Latorre en su momento que se tomaron a mal lo que les dije, con Florencia Tesouro, Carmen Barbieri", aseguró después de su pelea con Mitre.

Horas más tarde, Adrián Pallares dio una información que hizo temblar a Canal Trece. «Está convencida de que se tiene que ir. Siente que lo que pasa es que todos la ningunean. todos lo hacen. Ella piensa que dice lo mismo que los demás, pero que la agarran con ella», aseguró. «Es la mejor y van a hacer lo imposible para que no se vaya. Es la que más les gusta, les asegura los cruces dentro de la movida tropical. Es la más rendidora de ese jurado hoy. Es la mujer que no tienen que dejar ir», sentenció Rodrigo Lussich.