Viviana Canosa volvió a embarrarla: "No soy feminista, soy...

Una vez más, Viviana Canosa se convirtió en tendencia por una polémica frase sobre el feminismo que causó repudio en todas las redes sociales. El controvertido momento televisivo ocurrió en medio de una entrevista con el ex Secretario de Comercio Guillermo Moreno. "Yo no soy feminista, soy mujer", sentenció Canosa.

Todo arrancó cuando Moreno expresó que no haría un comentario porque "había damas" presentes. Filosa, la conductora de "Nada Personal" (El Nueve) le retrucó que ella "era una dama" pero que "tenía barrio". Y agregó, sin ningún tapujo: "Yo no soy feminista, soy mujer", El nuevo ataque de Viviana Canosa contra el feminismo generó repudio unánime en redes sociales, en donde usuarios le explicaron el significado del término y que ser feminista y mujer no deberían ir por caminos diferentes.

Hace poco, la conductora se diferenció del Colectivo de Actrices, que lucha por nuevos derechos para las mujeres, y disparó en forma rabiosa: "(Juan) Darthés está preso en no sé dónde o no sé dónde está; violador, no sé qué, bien guardado está. Ahora, acaban de salir un montón de violadores, de asesinos (y) las feministas, viejo, no tengo la más puta idea dónde están. Cuando nos conviene, nos queda cómodo; ahora, cuando hay que meterse con el poder, casi te da un poco de miedo, mejor, quedate en tu casa".