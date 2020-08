Peligrosa tentación: Nati Jota se antojó y lo dejó bien claro

View this post on Instagram

Muy chufa cha no? Probando peinados PUES CUARENTENA (hace cien anu0303os parece que estamos haciendo todo -y al mismo tiempo nada- u201cporque cuarentenau201d). Este peinado ideal para el invierno lo encontreu0301 en @allthingshairesp ! Pueden entrar y encontrar miles de peinados y tips para el pelo, inspirense y muestrenme que peinados lograron!!!! #MiPeloEnCasa