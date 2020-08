¿No extraña los lujos?: Mirá qué ex de Maradona mostró su picante casa en un country

Lejos del ex futbolista de DT, Oliva comenzó su carrera como profesional en los medios y mal no le va. Trabaja en América como panelista y realiza comentarios en Radio Mitre, además de jugar en River.

Esta semana, en la revista Hola, Oliva mostró su casa en un barrio cerrado de la zona oeste del Gran Buenos Aires, Bella Vista donde se la vio plena y muy feliz.



“Costó mucho, pero creo que de a poco lo estoy logrando. Sé que esto recién empieza y me falta aprender un montón, pero estoy segura de que algún día voy a dejar de ser ‘la ex de’ para tener una voz propia. Yo también tengo un nombre y mis opiniones valen.¿Si extraño los lujos? No, la verdad que no. Viví todo lo que tenía que vivir y con Diego pasé cosas maravillosas. Nunca me voy a olvidar la vez que estuve en el edificio de tres pisos de Louis Vuitton en París, que habían cerrado sólo para mí”