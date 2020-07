Tras sus posteos virales, Oriana Sabatini volvió a encender las redes con un look imperdible

Oriana Sabatini conmocionó al mundo virtual días atrás con un sentido posteo contando los trastornos alimenticios que sufrió durante diez años.

La presión por el cuerpo perfecto y por la imagen la llevaron a duros trances con su cuerpo, y ella quiso dejar un mensaje claro, que pegó fuerte, ya que fue largamente replicado y generó innumerable cantidad de comentarios.

Pero ahora vuelve a lo suyo, que es encandilar con su belleza indiscutible.

Mirá su look "all in black”, que rápidamente cosechó miles y miles de likes y respuestas positivas.