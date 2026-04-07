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Mano propia

Adolescente asesinó desmembró a un agresor sexual

El joven utilizó maletas para repartir las partes del cuerpo de la víctima.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un adolescente de diecisiete años enfrenta cargos de homicidio y desmembramiento tras, presuntamente, haber buscado de manera deliberada a una persona con antecedentes como agresor sexual para matarla.

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Según información obtenida por la revista People, el menor habría identificado intencionalmente a la víctima por su historial judicial y, después de consumar el ataque, realizó declaraciones a su novia que forman parte central de la causa.

De acuerdo con People, el adolescente está acusado de haber elegido deliberadamente a una víctima con antecedentes de agresión sexual. Sus palabras posteriores al crimen, dirigidas a su pareja, se consideran elementos destacados para definir tanto la motivación como la postura del acusado ante la justicia.

Las autoridades señalaron que el joven identificó de forma específica a la víctima por su historial relacionado con delitos sexuales y perpetró el homicidio de manera violenta, seguido de un proceso de desmembramiento; estos hechos han generado una mayor atención entre los investigadores, quienes enfatizan el carácter intencional según la acusación formal.

Motivaciones y perfil psicológico

Los reportes recabados por la revista People indican que el adolescente no eligió a su víctima de forma aleatoria. El hecho de haber buscado intencionalmente a alguien con antecedentes apunta a una posible planificación y abre la puerta a hipótesis sobre factores psicológicos que pudieron influir en su conducta.

Durante los primeros interrogatorios, el menor mostró actitudes y realizó declaraciones que los especialistas consideran relevantes para el análisis del caso. No se conocen detalles específicos de sus palabras ante la policía, pero la insistencia en el historial judicial de la víctima queda reflejada en el expediente, como uno de los hechos destacados por los investigadores.

Declaraciones y reacción de las autoridades

Uno de los aspectos centrales es el testimonio de la novia del acusado. Según recopiló la revista People, tras el hecho, el adolescente se comunicó con su pareja y le narró lo sucedido usando expresiones que las autoridades describieron como “directas y sin muestras de remordimiento”.

Esta comunicación ha sido incorporada al expediente, dado que las palabras del menor podrían reflejar su percepción sobre el crimen y aportar información sobre su estado mental en el momento del suceso. Para los responsables del caso, el contenido de estos mensajes contribuye a interpretar sus intenciones y perspectiva al cometer el acto.

Proceso legal y repercusiones

El adolescente afronta actualmente cargos por homicidio y desmembramiento y manipulación de un cadáver, de acuerdo con las fuentes de la revista People. El poder judicial evalúa la acusación de delitos graves pese a la minoría de edad del sospechoso, basado en la presunta premeditación y la violencia de los hechos, conforme surge del expediente judicial.

El proceso legal continúa en desarrollo, y las autoridades no han revelado ni la fecha exacta ni la localidad en la que ocurrió el crimen. El caso, aún bajo investigación, se centra en esclarecer completamente las circunstancias para delimitar la responsabilidad penal del joven, considerando la información aportada por testigos y las pruebas documentadas en el sumario.

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