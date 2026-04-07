Iraníes formaron "cadenas humanas" alrededor de las centrales eléctricas

Ciudadanos iraníes formaron “cadenas humanas” rodeando las centrales eléctricas del país ante la inminencia de ataques masivos por parte de Estados Unidos e Israel este martes, según informaron medios internacionales.
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Mientras tanto, Teherán informó a Pakistán que el país cortaba todo diálogo con Estados Unidos.
Ciudadanos iraníes formaron “cadenas humanas” rodeando las centrales eléctricas del país ante la inminencia de ataques masivos por parte de Estados Unidos e Israel este martes, según informaron medios internacionales.
Esa acción va en línea con lo que manifestó el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, este martes a través de su cuenta de X, cuando expresó que “más de 14 millones de orgullosos iraníes" están dispuestos a “sacrificar sus vidas en defensa de Irán”.
“Yo también he estado, estoy y seguiré estando dedicado a dar mi vida por Irán”, añadió el mandatario.
Irán cortó todas las comunicaciones directas con los Estados Unidos e informó a Pakistán que no participará ya en las conversaciones sobre un alto el fuego, según The New York Times. El diario citó a tres personas familiarizadas con el asunto.
Según los informantes, la medida obstaculizó temporalmente los esfuerzos para alcanzar un acuerdo antes de la fecha límite fijada para las 20:00 horas del martes, pero no tronchó el proceso negociador.
Por otra parte, una de las fuentes señaló que Irán pretendía enviar una señal de desaprobación y desafío al cortar las comunicaciones.
Posteriormente, el periódico iraní Tehran Times escribió en su cuenta de X que las negociaciones entre el país persa y la potencia norteamericana no se cortaron.
FUENTE: Agencia NA