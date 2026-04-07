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Tensión en Oriente Medio

Iraníes formaron "cadenas humanas" alrededor de las centrales eléctricas

Mientras tanto, Teherán informó a Pakistán que el país cortaba todo diálogo con Estados Unidos.

Por Agencia NA
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Ciudadanos iraníes formaron “cadenas humanas” rodeando las centrales eléctricas del país ante la inminencia de ataques masivos por parte de Estados Unidos e Israel este martes, según informaron medios internacionales.

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Esa acción va en línea con lo que manifestó el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, este martes a través de su cuenta de X, cuando expresó que “más de 14 millones de orgullosos iraníes" están dispuestos a “sacrificar sus vidas en defensa de Irán”.

“Yo también he estado, estoy y seguiré estando dedicado a dar mi vida por Irán”, añadió el mandatario.

Irán ya no negocia

Irán cortó todas las comunicaciones directas con los Estados Unidos e informó a Pakistán que no participará ya en las conversaciones sobre un alto el fuego, según The New York Times. El diario citó a tres personas familiarizadas con el asunto.

Según los informantes, la medida obstaculizó temporalmente los esfuerzos para alcanzar un acuerdo antes de la fecha límite fijada para las 20:00 horas del martes, pero no tronchó el proceso negociador.

Por otra parte, una de las fuentes señaló que Irán pretendía enviar una señal de desaprobación y desafío al cortar las comunicaciones.

Posteriormente, el periódico iraní Tehran Times escribió en su cuenta de X que las negociaciones entre el país persa y la potencia norteamericana no se cortaron.

FUENTE: Agencia NA

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