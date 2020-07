¡Noooooo!: El "hacker" de Pampita invitó a cenar a Barby Franco y ella lo…

Desde principios del mes, Pampita es víctima de reiterados hackeos tanto en sus redes sociales, luego fue el turno de su teléfono celular, al ser hackeado su WhatsApp , como en otras plataformas.



Por suerte, el tema fue resuelto gracias a la intervención de técnicos y de la Justicia, por lo que la conductora de Pampita Online se llevó una sorpresa en pleno programa, al escuchar que Barby Franco contó que la persona que le intervino su celular le escribió con una inesperada propuesta.



"¡Quiero hacer una denuncia pública! ¡Pegué onda con tu hacker!", dijo entre risas la modelo, recibiendo una tremenda reacción de Pampita: "¿Me estás jodiendo? ¿Qué? ¿Te escribió?"



Acto seguido, la actual novia de Fernando Burlando reveló el inesperado ida y vuelta que tuvo con el hacker: "Yo te escribí a vos y pensé: 'Recuperó el número. Pampita me está invitando a cenar'. Después digo: 'No, no puede ser, no creo que sea Caro'. Entonces te mandé un mensaje por Instagram para saber si habías recuperado el número".



Tras escuchar el insólito relato de Barby, Pampita lanzó desprevenida y sorprendida: "¡Mirá qué vivo es el hacker!"