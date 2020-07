¿No le gustó nada?: Mirá la fuerte e inesperada crítica de Marcelo Tinelli al Cantando 2020

El “Cantando 2020” es sin duda la apuesta del año de la productora de Marcelo Tinelli que tuvo que poner en pausa al "Bailando" por la pandemia de coronavirus.

Para esta edición musical, los participantes recibieron desde el comienzo un listado de las distintas canciones que les tocará cantar y los temas pueden ser en varios idiomas como fue "Rolling in the Deep".

El tema, es una canción sumamente difícil de cantar por lo que generó la crítica de Pepito Cibrián a la que se sumó el mismísimo Marcelo Tinelli desde las redes sociales.

Coincido con @pcibriancampoy !! Me gusta la música cantada en español!!! Te banco Pepito. @cantando2020 — marcelo tinelli (@cuervotinelli) July 29, 2020

"A mí, personalmente, no me gusta que canten en inglés. No pronuncian bien, (...) la gente no entiende inglés y entonces no saben lo que están escuchando; y es fundamental para cantar escuchar y entender",

No me gusta la música cantada en inglés !! Son gustos!! Y ahora en francés ??? Nooooo!! Aguante la música cantada en español!! @cantando2020 @AngeldebritoOk @laufer4 — marcelo tinelli (@cuervotinelli) July 29, 2020

Atento al desarrollo del programa, Marcelo también se sumó a Pepito desde su cuenta de Twitter: "¡Coincido con Pepito Cibrián Campoy! ¡Me gusta la música cantada en español! ¡Te banco Pepito!".

Más tarde, cuando en este sentido Laurita Fernández contó que Esmeralda Mitre prepara un tema en francés, Tinelli volvió a explayarse en las redes y mostrar que no tiene nada de injerencia en la producción: "¡No me gusta la música cantada en inglés! ¡Son gustos! ¿Y ahora en francés ? ¡Nooooo! ¡Aguante la música cantada en español!".

¿Se vienen cambios rotundos en las listas de temas del Cantando? Les bajaron el pulgar…