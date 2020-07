La nominaron para el Emmy, y enloqueció: ¡mirá de quiénes se trata!

El 20 de setiembre, con fuertes protocolos sanitarios por la pandemia del coronavirus, se realizará la entrega número 72 de los Emmy, que organiza la Academia de Televisión de los Estados Unidos.

La popularidad que han ganado las series con las plataformas de streaming hace de esta ceremonia un espectáculo cada vez más entretenido, y que el televidente siente como propio, ya que hay verdaderas "hinchadas” de cada serie.

Poco Ortodoxa es una joyita que estrenó Netflix este año, y que si no viste, te la recomendamos.

Shira Haas fue nominada como mejor actriz principal en series dramáticas y enloqueció junto a su compañero de elenco.

Unorthodox se basa en la autobiografía de Deborah Feldman llamada 'Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots' (Poco Ortodoxa: el escandaloso rechazo de mis raíces jasídicas), que cuenta cómo fue crecer en el seno de una comunidad judía ultra ortodoxa en el barrio de Williamsburg, en Nueva York, para luego abandonarla y comenzar de nuevo en otro lugar, rompiendo las estrictas reglas que rigen a dicho pueblo.

Fue co-producida por las compañías Real Film Berlin y Studio Airlift, distribuida por Netflix, producida por Alexa Karolinski, escrita por Anna Winger, Alexa Karolinski y Daniel Hendler, dirigida por Maria Schrader y filmada en Berlín.