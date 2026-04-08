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Imperdible programación

El Mozarteum San Juan presentó su 44ª Temporada: una apuesta por la diversidad y la excelencia

Con una grilla que combina música de cámara, tango electrónico y un cierre sinfónico dedicado a The Beatles, la prestigiosa institución lanzó su programación 2026 en el Museo Franklin Rawson.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Biblioteca del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson fue el escenario elegido para el lanzamiento de la Temporada 2026 del Mozarteum Argentino San Juan. Con el respaldo de una trayectoria que alcanza ya su edición número 44, la institución dio a conocer una programación que promete un recorrido artístico de alto nivel, integrando desde la tradición lírica hasta las vanguardias contemporáneas.

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La comisión directiva, encabezada por el arquitecto Claudio Feldman como presidente y acompañada por referentes de la cultura local, presentó un esquema de cinco conciertos que se repartirán entre los dos escenarios más importantes de la provincia: el Teatro Sarmiento y el Teatro del Bicentenario.

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Una grilla equilibrada y audaz

La apertura de la temporada tendrá lugar el sábado 9 de mayo en el Teatro Sarmiento con la presentación de "In Crescendo". El reconocido cuarteto de guitarras no llegará solo, ya que contará con la participación especial de la bailarina sanjuanina Marisol Morales, ofreciendo una puesta que combina la precisión instrumental con la expresión corporal.

La continuidad del ciclo garantiza variedad para todos los paladares musicales:

  • Gala Lírica (23 de julio): El Teatro del Bicentenario recibirá una refinada selección de arias y dúos de ópera, un imperdible para los amantes del género.

  • Música de Cámara (8 de agosto): La Camerata Docta subirá al escenario del Bicentenario para desplegar su excelencia técnica.

  • Neotango y Electrotango (15 de septiembre): El regreso al Teatro Sarmiento vendrá de la mano de Tanghetto, la agrupación que ha revolucionado el sonido ciudadano, aportando una cuota de modernidad a la programación.

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Un cierre con sello Beatle

El broche de oro de esta 44.ª Temporada será el sábado 28 de noviembre en el Teatro Sarmiento. Para la clausura, el Mozarteum ha preparado una ambiciosa producción sinfónico-coral sobre la obra de The Beatles. Esta apuesta busca no solo homenajear al cuarteto de Liverpool, sino también atraer a un público diverso mediante un lenguaje musical que une lo popular con la estructura clásica.

Música hacia el interior

Asimismo, el Mozarteum Argentino San Juan continúa fortaleciendo su compromiso con la inclusión cultural a través del proyecto “Notas que Unen. Ciclo de conciertos itinerantes”, seleccionado por el Consejo de Mecenazgo Cultural en la convocatoria 2025 del Régimen de Promoción Cultural (Ley 2197-F).

Este ciclo llevará propuestas musicales a distintos departamentos de la provincia durante 2026, con conciertos de entrada libre y gratuita, reafirmando el objetivo de democratizar el acceso a la cultura. La programación itinerante incluirá:

  • Albardón: Camerata San Juan
  • Iglesia: Trío de Jonatan Vera
  • Sarmiento: Cuarteto de guitarras In Crescendo
  • Jáchal: Cuarteto de cuerdas Ámbar
  • Calingasta: Trío de Jazz de Elmer Meza

La realización de esta nueva temporada cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, así como de la Fundación Banco San Juan y el Banco San Juan, en su carácter de mecenas por segundo año consecutivo.

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