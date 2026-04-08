Aimé presenta "Soy Canciones": un viaje sonoro e íntimo en el Museo Franklin Rawson

Este próximo viernes 10 de abril, a las 20:30 hs, el Museo de Bellas Artes Franklin Rawson (ubicado en Av. Libertador 862 Oeste) se convertirá en el escenario de la "pre-escucha" de "Soy Canciones", el esperado álbum de la artista Aimé.
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La joven artista sanjuanina invita a una experiencia de "pre-escucha" de su nuevo material discográfico. La cita es este viernes 10 de abril con entrada libre y gratuita.
Este próximo viernes 10 de abril, a las 20:30 hs, el Museo de Bellas Artes Franklin Rawson (ubicado en Av. Libertador 862 Oeste) se convertirá en el escenario de la "pre-escucha" de "Soy Canciones", el esperado álbum de la artista Aimé.
Lejos de los lanzamientos convencionales en plataformas digitales, Aimé ha optado por un formato de encuentro presencial para revelar su nueva obra. La "pre-escucha" permite a los asistentes sumergirse en las composiciones antes de su estreno masivo, generando un vínculo directo y orgánico entre la creadora y su público. Según se desprende de la estética del evento, "Soy Canciones" promete ser una obra introspectiva, donde el sentimiento y el vuelo personal se entrelazan como las líneas multicolores que ilustran la portada de su proyecto.
El arte de tapa que acompaña el anuncio muestra un retrato de la artista construido a través de trazos vibrantes y fluidos, sugiriendo un sonido que, al igual que el dibujo, es dinámico y lleno de matices. La elección del Museo Franklin Rawson responde a la idea de hacer la presentación en un espacio refuerza el carácter artístico y conceptual de un disco que busca ser escuchado con atención y sensibilidad.
La invitación es abierta a toda la comunidad, reafirmando el compromiso con el acceso a la cultura local:
Fecha: Viernes 10 de abril.
Hora: 20:30 hs.
Lugar: Museo de Bellas Artes Franklin Rawson (Libertador 862 O).
Entrada: Libre y gratuita.