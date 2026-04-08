Aimé presenta "Soy Canciones": un viaje sonoro e íntimo en el Museo Franklin Rawson

Este próximo viernes 10 de abril, a las 20:30 hs, el Museo de Bellas Artes Franklin Rawson (ubicado en Av. Libertador 862 Oeste) se convertirá en el escenario de la "pre-escucha" de "Soy Canciones", el esperado álbum de la artista Aimé.

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Lejos de los lanzamientos convencionales en plataformas digitales, Aimé ha optado por un formato de encuentro presencial para revelar su nueva obra. La "pre-escucha" permite a los asistentes sumergirse en las composiciones antes de su estreno masivo, generando un vínculo directo y orgánico entre la creadora y su público. Según se desprende de la estética del evento, "Soy Canciones" promete ser una obra introspectiva, donde el sentimiento y el vuelo personal se entrelazan como las líneas multicolores que ilustran la portada de su proyecto.

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El arte de tapa que acompaña el anuncio muestra un retrato de la artista construido a través de trazos vibrantes y fluidos, sugiriendo un sonido que, al igual que el dibujo, es dinámico y lleno de matices. La elección del Museo Franklin Rawson responde a la idea de hacer la presentación en un espacio refuerza el carácter artístico y conceptual de un disco que busca ser escuchado con atención y sensibilidad.

Detalles del evento

La invitación es abierta a toda la comunidad, reafirmando el compromiso con el acceso a la cultura local: